نبيلة منيب ''تتكردع'' وهذه هي التفاصيل

عكس ما تم الترويج له من قبل، حصلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين فقط خلال اقتراع السابع من أكتوبر، حسب النتائج الأولية التي كشف عنها وزير الداخلية محمد حصاد قبل قليل و صفر مقعد في اللائحة

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عكس ما تم الترويج له من قبل، حصلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين فقط خلال اقتراع السابع من أكتوبر، حسب النتائج الأولية التي كشف عنها وزير الداخلية محمد حصاد قبل قليل و صفر مقعد في اللائحة الوطنية في نتائج شبه نهائية و غير رسمية

فبعد كل حملات الدعم التي استفادت منها الأمينة العامة للحزب المذكور، بالإضافة إلى تعاطف شريحة كبيرة مع هذا الحزب إلا أن صندوق الاقتراع كانت له الكلمة الفصل في النتائج وبالتالي لم يحصل اليسار سوى على مقعدين اثنين.

جدير بالذكر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011 بلغت 43 في المائة، وصوت ما مجموعه 6 ملايين و57 ألف مصوت.