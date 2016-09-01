رئيس الوداد سعيد الناصري يفوز بمقعد برلماني

"شوف تيفي"
تمكن سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي من ضمان مقعد لحزبه الأصالة والمعاصرة بدائرة الدار البيضاء-أنفا.
وحل الناصيري خلف كل من عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجي عن حزب العدالة والتنمية، بينما تقدم على مرشح حزب الاشتراكي الموحد مصطفى الشناوي الذي ضمن هو أيضا مقعدا برلمانيا .
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