رئيس الوداد سعيد الناصري يفوز بمقعد برلماني

تمكن سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي من ضمان مقعد لحزبه الأصالة والمعاصرة بدائرة الدار البيضاء-أنفا.

"شوف تيفي"

تمكن سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي من ضمان مقعد لحزبه الأصالة والمعاصرة بدائرة الدار البيضاء-أنفا.

وحل الناصيري خلف كل من عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجي عن حزب العدالة والتنمية، بينما تقدم على مرشح حزب الاشتراكي الموحد مصطفى الشناوي الذي ضمن هو أيضا مقعدا برلمانيا .