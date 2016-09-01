عاجل..مسلحان يفجران نفسيهما بعد محاصرتهما من قبل الأمن التركي في أنقرة

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، أن مسلحان أقدما على تفجير سيارة مفخخة كانا يستقلانها بعد محاصرتهما من قبل قوات الأمن التركي، في مزرعة خاصة للخيول على أطراف العاصمة أنقرة مبرزة أنه لم يصب أحدا

"شوف تيفي"

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، أن مسلحان أقدما على تفجير سيارة مفخخة كانا يستقلانها بعد محاصرتهما من قبل قوات الأمن التركي، في مزرعة خاصة للخيول على أطراف العاصمة أنقرة مبرزة أنه لم يصب أحدا آخر في الحادث.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أن الشرطة تلقت معلومة تفيد باختباء شخصين، يشتبه في قيامهما بالتخطيط لهجوم انتحاري في أنقرة، وذلك في مزرعة للخيول تقع على مشارف العاصمة.

وأوضحت السلطات أن المفجرين هما رجل وامرأة، ويشتبه في أن أحدهما له صلات بحزب العمال الكردستاني المسؤول عن عدد من التفجيرات الانتحارية التي وقعت العام الماضي.