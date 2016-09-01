سكوب:هذا هو التحالف الحكومي الجديد المرتقب

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر متطابقة أن السيناريو الحكومي المرتقب حسب أولى بوادر الاتصالات بين بعض الأقطاب الحزبية الكبرى بعد ظهور النتائج شبه النهائية يتجه

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر متطابقة أن السيناريو الحكومي المرتقب حسب أولى بوادر الاتصالات بين بعض الأقطاب الحزبية الكبرى بعد ظهور النتائج شبه النهائية يتجه نحو عقد تحالف حكومي جديد بقيادة العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية في حين سيقود البام معارضة قوية إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي