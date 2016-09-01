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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

رسميا شباط يفوز بمقعدين برلمانيين بفاس
بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 04:52 رسميا شباط يفوز بمقعدين برلمانيين بفاس | بوليتيك
رسميا شباط يفوز بمقعدين برلمانيين بفاس
رسميا شباط يفوز بمقعدين برلمانيين بفاس

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الأمين العام لحزب الاستقلال تمكن من الحفاظ على مقعده البرلماني بعدما استطاع الفوز بدائرة فاس الشمالية، بل أكثر من هذا استطاع حزبه الفوز بمقعد ثاني في شخص العمراوي عن دائرة فاس الجنوبية بينما لم يتمكن السلفي أبو حفص من اقتلاع مقعد ضمن النخبة البرلمانية بعدما كان وصيفا لزعيم الميزان..وقد حصل العدالة والتنمية على أربعة مقاعد بفاس متبوعا بالاستقلال بمقعدين بينما تقاسم الأصالة والمعاصرة والأحرار المقعدين المتبقين، وبذلك يكون حزب الاستقلال قد بدأ يسترجع بريقه بالعاصمة العلمية، واعتبرت مقاعد فاس البرلمانية واحدة من أصعب الدوائر بالمملكة حيث شهدت تنافسا كبيرا بين الأحزاب الثلاثة الفائزة

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رسميا شباط يفوز بمقعدين برلمانيين بفاس

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