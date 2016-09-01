البيجيدي يستحوذ على أغلب مقاعد الدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

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مفارقات عجيبة تلك التي تحملها الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، حيث استحوذ البيجيدي على أغلب المقاعد المخصصة لجهة الدار البيضاء من خلال ثمانية دوائر.

ومن خلال النتائج النهائية للعاصمة الاقتصادية فقد حصل البيجيدي على 15 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 7 مقاعد، في حين حصل التجمع الوطني للأحرار على مقعدين فيما احتل المرتبة الرابعة حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاشتراكي الموحد بمقعد واحد.

وتعتبر هذه النتائج نهائية لمختلف دوائر مدينة الدار البيضاء، والتي وصلت نسبتها إلى 26 مقعدا.