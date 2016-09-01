وزارة التعليم النرويجية تمنع الطالبات من ارتداء النقاب

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم النرويجية في طريقها إلى منع النقاب في المدارس والجامعات في جميع أنحاء النرويج عقب إجراءات مماثلة تم تنفيذها في بلدان أوروبية أخرى.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم النرويجية في طريقها إلى منع النقاب في المدارس والجامعات في جميع أنحاء النرويج عقب إجراءات مماثلة تم تنفيذها في بلدان أوروبية أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الحكومة النرويجية تدرس اللوائح الوطنية لحظر النقاب في المدارس والجامعات،" والتي يدعمها بقوة حزب العمل المعارض.

وأوضح وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسن، أن الحظر ينطبق فقط على النقاب وليس الحجاب الإسلامي.

وكان البرلمان البلغاري قد صوت الأسبوع الماضي، بالموافقة على قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك بسبب ارتفاع مؤشرات الخوف من وقوع عمليات إرهابية.