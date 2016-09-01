رسميا العدالة و التنمية يفوز بـ99 مقعدا متبوعا بالأصالة و المعاصرة ثم حزب الاستقلال

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كشف وزير الداخلية محمد حصاد،اليوم السبت عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية للسابع اكتوبر2016 و التي جاءت على الشكل التالي:

حزب العدالة و التنمية 99 مقعد

حزب الأصالة و المعاصرة80 مقعد

حزب الاستقلال 31 مقعد

حزب التجمع الوطني للأحرار30

حزب الحركة الشعبية 21 مقعد

حزب الاتحاد الدستوري 16

حزب الاتحاد الاشتراكي 14

حزب التقدم و الاشتراكية7 مقاعد

فدرالية اليسار 2

و كانت وزارة الداخلية أعلنت أن النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى غاية الساعة السابعة من مساء الجمعة حوالي 43 في المائة على الصعيد الوطني.



وأضافت أنه حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عمليةالتصويت مرت في ظروف عادية.