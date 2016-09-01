عاجل : هذه هي المدن التي فاز فيها حزب الإستقلال في انتخابات اليوم

أكدت مصادر مطلعة، أن حزب الإستقلال عاد من جديد إلى حسم القلاع التاريخية التي ألف حصد ثقة منتخبيها، بالإضافة إلى مدن جديدة حصل فيها لأول مرة على مقاعد جديدة.

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أكدت مصادر مطلعة، أن حزب الإستقلال عاد من جديد إلى حسم القلاع التاريخية التي ألف حصد ثقة منتخبيها، بالإضافة إلى مدن جديدة حصل فيها لأول مرة على مقاعد جديدة.

وحسب ذات المصادر، فاز حزب الميزان بمقعد برلماني في المدن المعهودة،وهي الحسيمة،فاس، العيون، اشتوكة آيت باها، طاطا، تارودانت، آسفي.

أما فيما يخص المقاعد الجديدة التي فاز فيها حزب الإستقلال، في مدن نال ثقة ساكنتها لأول مرة فهي بن سليمان وخنيفرة وسيدي قاسم والناظور وقلعة السراغنة والحاجب.