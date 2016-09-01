عاجل..حزب الاستقلال يتصدر نتائج انتخابات السابع أكتوبر بمدينة الجديدة والبام ثانيا

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن حزب الاستقلال حصل بمدينة الجديدة في نتائج مؤقتة غير رسمية، على 22 ألف صوت، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة الذي تحصل على 19 ألف صوت.
وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن حزب العدالة والتنمية الذي كان يتصدر النتائج في البداية، أصبح في المرتبة الثالثة بحصول مرشحه على 13 ألف صوت بالجديدة.
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