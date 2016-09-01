عاجل.. القرى بإقليم بني ملال تُمكن هذا الحزب من تصدر استحقاقات 7 أكتوبر2016

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن القرى لعبت دورا مهما في حصول حزب العدالة والتنمية على مقعدين بإقليم بني ملال، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، في نتائج مؤقتة تبقى غير رسمية.
وحسب مصدر "شوف تيفي" بأن فيدرالية اليسار وحزب الحركة الشعبية حصلا معا على مقعد واحد ببني ملال.
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