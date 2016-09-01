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بتاريــخ : 8 أكتوبر 2016 / 00:54 عاجل.. القرى بإقليم بني ملال تُمكن هذا الحزب من تصدر استحقاقات 7 أكتوبر2016 | بوليتيك
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علمت ''شوف تيفي'' بأن القرى لعبت دورا مهما في حصول حزب العدالة والتنمية على مقعدين بإقليم بني ملال، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، في نتائج مؤقتة تبقى غير رسمية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن القرى لعبت دورا مهما في حصول حزب العدالة والتنمية على مقعدين بإقليم بني ملال، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، في نتائج مؤقتة تبقى غير رسمية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" بأن فيدرالية اليسار وحزب الحركة الشعبية حصلا معا على مقعد واحد ببني ملال.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تنيفي بني ملال الحركة الشعبية حزب الأصالة والمعاصرة حزب العدالة والتنمية

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