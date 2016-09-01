عاجل.. ولد زروال الملقب بـ ''مول الحولي'' يكتسح سيدي بنور

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سيدي بنور ولد زروال الملقب بـ "مول الحولي"، حصل على أزيد من 34 ألف صوت، ليحصل بذلك على مقعد برلماني.
وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن مصطفى الخلفي حصل على 12 ألف صوت، وتمكن بذلك من ضمان مقعد برلماني لحزب العدالة والتنمية.
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