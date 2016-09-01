عاجل..هذا هو الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر بالدار البيضاء

"شوف تيفي"
أعلن حزب العدالة والتنمية بمقره بالرباط، قبل قليل، أن النتائج الأولية تؤكد حصوله على 16 مقعدا بمدينة الدار البيضاء في نتائج أولية و غير رسمية.
وحسب موفدة "شوف تيفي" فإن الحزب أكد أن النتيجة المحصلة الغير نهائية، مكنت حزب المصباح من الحصول على الصدارة في العاصمة الاقتصادية.
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