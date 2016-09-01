عاجل : هذه هي المقاعد التي حصلت عليها جميع الأحزاب بجهة سوس ماسة في انتخابات 7 أكتوبر2016

أظهرت النتائج شبه النهائية لعملية فرز الأصوات على المقاعد المتبارى عليها بخمس عمالات بجهة سوس ماسة في الانتخابات التشريعية التي جرت يومه الجمعة على تصدر حزب العدالة والتنمية ب 6 مقاعد متبوعا بحزب

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أظهرت النتائج شبه النهائية لعملية فرز الأصوات على المقاعد المتبارى عليها بخمس عمالات بجهة سوس ماسة في الانتخابات التشريعية التي جرت يومه الجمعة على تصدر حزب العدالة والتنمية ب 6 مقاعد متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب4 مقاعد وحزب الأحرار ب 4 مقاعد.

وتوزعت المقاعد البرلمانية حسب العمالات الخمس المكونة لجهة سوس ماسة على الشكل التالي، حيث أنه بدائرة أكادير حصل البيجيدي على مقعدين والبام على مقعد واحد والأحرار على مقعد واحد.

أما فيما يخص عمالة إنزكان أيت ملول، فحصل البيجدي على مقعدين وحزب البام على مقعد واحد، في حين جاءت نتائج عمالة اشتوكة أيت باها بحصول البيجدي على مقعد واحد والبام على مقعد واحد فيما الأحرار على مقعد واحد أيضا.

هذا، وفيما يخص دائرة تيزنيت فحصل حزب العدالة والتنمية على مقعد واحد والتجمع الوطني للأحرار على مقعد واحد أيضا،أما المقعدين المتبقيين بعمالة طاطا فحص عليهما الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.





