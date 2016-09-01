عاجل..هذا ما يقع في مقر حزب العدالة و التنمية في الرباط

"شوف تيفي"
كشفت موفدة "شوف تيفي" بأن أجواء الفرحة والارتياح، يعرفها مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط في هذه اللحظات.
وحسب الموفدة التي تتواجد في هذه اللحظات بمقر الحزب بالرباط، فإن العديد من المنتمين لحزب المصباح، أكدوا تصدرالحزب في الانتخابات التشريعية، وضمان حزبهم ولاية ثانية لقيادة الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتجدر الإشارة على أن مصادرنا، أكدت بأن حزب العدالة والتنمية ضمن إلى حدود الساعة في نتائج أولية غير رسمية 71 مقعد.
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