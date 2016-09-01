عاجل.. هذا هو الحزب الذي تصدر انتخابات السابع أكتوبرفي مدينة الحسيمة

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن حزب الأصالة والمعاصرة، تمكن من الحصول على مقعدين بمدينة الحسيمة، ليحتل بذلك صدارة الأحزاب في الانتخابات التشريعية بعاصمة الريف.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المعلنة إلى حدود اللحظة تعتبر غير رسمية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي مباشرة بعد نهاية الفرز.
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