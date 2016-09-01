هل تخلق فيدرالية اليسار الديمقراطي المفاجأة في الدار البيضاء

حالة تأهب قصوى تعيشها الأحزاب السياسية المغربية على بعد سويعات قليلة من نشر النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي انتهت اليوم الجمعة في حدود السابعة مساء.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

حالة تأهب قصوى تعيشها الأحزاب السياسية المغربية على بعد سويعات قليلة من نشر النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي انتهت اليوم الجمعة في حدود السابعة مساء.

فبعد حملة ممنهجة قادتها رئيسة الفيدرالية نبيلة منيب والتي كسبت من خلالها تعاطف الكثيرين، تأتي بعض الأخبار الغير رسمية من بعض المكاتب والتي تقول أن الفيدرالية ستكون لها كلمة في نتائج الاقتراع خصوصا في منطقة آنفا.

في انتظار النتائج الرسمية لوزارة الداخلية، تبقى كل المؤشرات تصب في مصلحة البيجيدي أولا وحزب الاستقلال ثانيا فيما يتموقع البام في المرتبة الثالثة لحد الساعة وذلك حسب معطيات غير رسمية.