اليسار الديمقراطي يخلق المفاجأة بأكدال الرياض

شوف تيفي: ع.السكارجي
حققت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أكدال الرياض المرتبة الثانية، والذي تقوده الأمينة العامة نبيلة منيب، حسب وثيقة توصلت بها شوف تيفي اللحظة.
وكشفت نفس الوثيقة أن البيجيدي احتل المرتبة الأولى، وحزب الاستقلال حل ثانيا في حين احتل حزب الأصالة و المعاصرة المرتبة الثالثة.
يذكر أن هذه النتائج تبقى أولية وغير رسمية إلى غاية الإعلان عن النتائج الرسمية لوزارة الداخلية.
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