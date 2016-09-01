عاجل.. رشيد الطالبي العلمي يضمن لحزب الحمامة مقعدا برلمانيا في تطوان

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تمكن من ضمان مقعد لحزبه بمدينة تطوان التي ترشح بها.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن قيادات حزب الحمامة، عبروا عن ارتياحهم الكبير بضمان العلمي لهذا المقعد.
و تجدر الإشارة أن هذه النتائج تبقى أولية و غير رسمية.
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