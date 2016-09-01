عاجل : هذا عدد مقاعد حزب البيجدي والإستقلال في إنتخابات اليوم حسب النتائج الغير رسمية.

علمت ''شوف تيفي'' أن حزب العدالة والتنمية المتصدر لحد الآن حسب النتائج الأولية والغير الرسمية من الحصول على 71 مقعدا برلمانيا، فيما تمكن حزب الإستقلال الذي احتل المرتبة الثانية على 47 مقعدا.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن حزب العدالة والتنمية المتصدر لحد الآن حسب النتائج الأولية والغير الرسمية من الحصول على 71 مقعدا برلمانيا، فيما تمكن حزب الإستقلال الذي احتل المرتبة الثانية على 47 مقعدا.

وأضافت ذات المصادر، أن النتائج المعلن عنها سواء لحزب الإستقلال أو العدالة والتنمية تبقى نتائج أولية وغير رسمية، لكنها تبقى مرشحة للإرتفاع، حيث أن العدد الإجمالي للمقاعد لن يحسم نهائيا إلا بإضافة مقاعد اللوائح الوطنية الخاصة بالشباب والنساء.