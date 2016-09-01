عاجل ورسميا : الإستقلال يحصل على مقعدين بفاس والثالث في الطريق

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" أن حزب الإستقلال حصل بشكل رسمي لحد الآن على مقعدين في حين مازال المقعد الثالث لم يحسم بعد.
وحسب ذات المصادر، تمكن الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط من الحصول على مقعد برلماني بفاس الشمالية، فيما مازال وصيفه في اللائحة السلفي السابق عبد الصمد رفيقي المعروف بأبي حفص لم يحسم بعد.
أما في فاس الجنوبية فقد تمكن علال العمراوي من الحصول على مقعد برلماني باسم حزب الميزان، حسب النتائج الأولية والغير رسمية.
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