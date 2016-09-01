عاجل..النتائج الغير الرسمية.. بنكيران يضمن مقعدا لحزب العدالة والتنمية بسلا

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تمكن من ضمان مقعد برلماني لحزبه بالدائرة الثانية سلا المدينة المريسة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" من ميدنة سلا فإن الفرز الأولي بمكاتب الدائرة المذكورة، بينت بأن بنكيران حصل على عدد كبير من الأصوات.
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