عاجل : وزير الكراطة يتمكن من الفوز بمقعد برلماني وهذه هي المنطقة التي اكتسح فيها حزب السنبلة

قالت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، أن النتائج الأولية أعطت إكتساحا لحزب السنبلة، خصوصا في إقليمي بني ملال، وخنيفرة.

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قالت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، أن النتائج الأولية أعطت إكتساحا لحزب السنبلة، خصوصا في إقليمي بني ملال، وخنيفرة.

وحسب نتائج مجموعة من مكاتب التصويت، فقد تمكن محمد أوزين من الفوز بمقعد برلماني عن مدينة إفران.أما فيما يخص محمد مبديع فقد فاز بمدينة الفقيه بنصالح.

هذا، وتشير آخر الأخبار بفوز الحركة الشعبية بمقاعد بمدن العرائش، والشاون، وكذا في طنجة، والحسيمة، وتطوان.