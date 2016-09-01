عاجل.. البيجيدي يتقدم في لائحة آنفا وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 22:33
عاجل.. البيجيدي يتقدم في لائحة آنفا وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن البيجيدي يتقدم النتائج بمنطقة آنفا في إحصائيات أولية.
شوف تيفي علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن البيجيدي يتقدم النتائج بمنطقة آنفا في إحصائيات أولية. وأضاف المصدر ذاته أن حزب الاستقلال يتموقع ثانيا فيما يأتي الأصالة والمعاصرة ثالثا، مع ظهور الكثير من الأوراق الملغاة، وذلك في نتائج غير رسمية.
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