عاجل..النتائج الغير الرسمية في المدينة التي ترشح بها بنكيران سلا.. هذا هو الحزب المتصدر

علمت ''شوف تيفي'' أن حزب العدالة والتنمية، حقق نتائج مهمة بمدينة سلا التي ترشح بها أمينه العام عبد الإله بنكيران.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حزب العدالة والتنمية، حقق نتائج مهمة بمدينة سلا التي ترشح بها أمينه العام عبد الإله بنكيران.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" بأنه وحسب النتائج الغير الرسمية فإنه هناك احتمالا كبيرا أن يكون بنكيران قد ضمن مقعدا لحزبه بمدينة سلا بتصدره للدائرة التي ترشح بها.