حزب البجيدي يستبق الداخلية ويعلن نفسه متصدرا للانتخابات البرلمانية

استبق حزب العدالة والتنمية النتائج الرسمية لوزارة الداخلية عبر منسقه الوطني للاقتراع عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية الذي أكد أن حزبه يتصدر نتائج

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استبق حزب العدالة والتنمية النتائج الرسمية لوزارة الداخلية عبر منسقه الوطني للاقتراع عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية الذي أكد أن حزبه يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم الجمعة سابع أكتوبر من سنة 2016 .

العربي الذي تحدث مساء اليوم أما وسائل الإعلام ، قال أنه حسب المحاضر الأولية التي توصل بها الحزب من فروعه ، فإن حزب العدالة والتنمية يتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه في اقتراع 7 أكتوبر، منددا في الوقت ذاته بما وصفها من "خروقات واستعمال للمال والقوة وطرد المواطنين أثناء سير العملية الانتخابية".

ولم يقدم المدير العام لحزب العدالة والتنمية أية تفاصيل رقمية حول النتائج بالضبط ليترك الأوقواس مفتوحة حول ماهية هذه الخرجة الحزبية التي جاءت مستبقة عن أي إعلان رسمي للدولة عن النتائج الرسمية .