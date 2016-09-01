عاجل : حزب الإستقلال يحتل المرتبة الثانية وراء العدالة و التنمية في نتائج أولية

قال الناطق الرسمي لحزب الإستقلال، عادل بنحمزة، أن حزب الميزان تمكن من إضافة 11 مقعدا جديدا في دوائر إنتخابية لم يكن الحزب يعول عليها.

شوف تيفي



قال الناطق الرسمي لحزب الإستقلال، عادل بنحمزة، أن حزب الميزان تمكن من إضافة 11 مقعدا جديدا في دوائر إنتخابية لم يكن الحزب يعول عليها.

وأضاف بنحمزة في ندوة صحفية عقدها في مقر الحزب بالرباط، أن حزب الإستقلال يحتل المرتبة الثانية في هذه اللحظات في نتائج أولية وغيررسمية، مؤكدا أن أكثر من 200 ألف صوت معبر عنه وضع تقته في الحزب.

وقال بنحمزة في تصريح لموفد شوف تيفي، أن الحزب تفاجأ بالمناطق التي حصل فيها على 11 مقعدا جديدا مؤكدا أنها نتائج تعزز تواجده مؤقتا في المرتبة الثانية.





