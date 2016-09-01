نتائج أولية.. البيجيدي يكتسح الراشيدية والاستقلال يكرر تفوقه في ميدلت

افرزت النتائج الأولية في مدينة الراشيدية، كبرى مدن جهة درعة تافيلالت، تفوقا واضحا للعدالة والتنمية في جل الجماعات والدوائر الانتخابية.

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افرزت النتائج الأولية في مدينة الراشيدية، كبرى مدن جهة درعة تافيلالت، تفوقا واضحا للعدالة والتنمية في جل الجماعات والدوائر الانتخابية.

وبحسب مراسلنا في مدينة الراشيدية، فإن النتائج الأولية جاءت لللائحة المحلية جاءت كالتالي:

بعد فرز:21/511 مكتب

العتبة 118.44

القاسم الانتخابي 735

العدالة والتنمية 1372

حزب الاستقلال 708

اﻷصالة والمعاصرة 664

التجمع الوطني للأحرار 310

التقدم والاشتراكية 290

فدرالية اليسار الديموقراطي 171

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 160

أما في ما يخص مدينة ميدلت، فقد أكد مراسلنا أن النتائج الأولية تشير إلى تفوق حزب الاستقلال متبوعا بحزب العدالة والتنمية ثم التجمع الوطني للأحرار.