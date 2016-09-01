نتائج أولية.. البيجيدي يكتسح الراشيدية والاستقلال يكرر تفوقه في ميدلت

شوف تيفي
افرزت النتائج الأولية في مدينة الراشيدية، كبرى مدن جهة درعة تافيلالت، تفوقا واضحا للعدالة والتنمية في جل الجماعات والدوائر الانتخابية.
وبحسب مراسلنا في مدينة الراشيدية، فإن النتائج الأولية جاءت لللائحة المحلية جاءت كالتالي:
بعد فرز:21/511 مكتب
العتبة 118.44
القاسم الانتخابي 735
العدالة والتنمية 1372
حزب الاستقلال 708
اﻷصالة والمعاصرة 664
التجمع الوطني للأحرار 310
التقدم والاشتراكية 290
فدرالية اليسار الديموقراطي 171
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 160
أما في ما يخص مدينة ميدلت، فقد أكد مراسلنا أن النتائج الأولية تشير إلى تفوق حزب الاستقلال متبوعا بحزب العدالة والتنمية ثم التجمع الوطني للأحرار.
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