عاجل.. النتائج الأولية الغير الرسمية.. هذا هو الحزب المتصدر إلى حدود اللحظة في مراكش وبنجرير

علمت ''شوف تيفي'' أن عملية الفرز الأولي بمختلف مكاتب التصويت بمدينة مراكش إلى حدود اللحظة، تشير إلى تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية، متقدما بذلك على حزب الأصالة والمعاصرة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن عملية الفرز الأولي بمختلف مكاتب التصويت بمدينة مراكش إلى حدود اللحظة، تشير إلى تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية، متقدما بذلك على حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي فإن مدينة بنجرير، كشفت عمليات الفرز الأولي بها اكتساح حزب العدالة والتنمية وتقدمه بفارق مريح على حزب الأصالة والمعاصرة، بينما حل خلفهما حزب التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثالثة بفضل تحقيقه لعدد كبير من الأصوات بجماعة سيدى بوعثمان.