عاجل.. النتائج الغير الرسمية بطنجة.. هذا هو الحزب المتصدر إلى حدود اللحظة

علمت ''شوف تيفي'' بأن النتائج الاولية غير الرسمية بمدبنة طنجة، تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يسير في طريقه إلى تحقيق اكتساح.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن النتائج الاولية غير الرسمية بمدبنة طنجة، تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يسير في طريقه إلى تحقيق اكتساح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حزب المصباح يتقدم إلى حدود اللحظة بفارق كبير أمام حزب الأصالة والمعاصرة، ثم حزب الاتحاد الدستوري.

وأضاف المصدر ذاته بأن نتائج الفرز الأولي تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية من المحتمل أن يحقق ثلاثة مقاعد بمدينة البوغاز.

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