عاجل..شباط يضمن مقعدا في فاس في الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر2016

حسب النتائج الأولية الغير رسمية، علمت ''شوف تيفي'' أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، تمكن من ضمان مقعد برلماني بمدينة فاس، بعد أن ترشح بدائرة فاس الشمالية.

"شوف تيفي"



حسب النتائج الأولية الغير رسمية، علمت "شوف تيفي" أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، تمكن من ضمان مقعد برلماني بمدينة فاس، بعد أن ترشح بدائرة فاس الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من مكاتب التصويت، تعرف في هذه اللحظات بمختلف المدن المغربية فرز الأصوات.

ومن المحتمل جدا حسب مصدرنا أن يحصل حزب الاستقلال على أكثر من مقعدين بإقليم مدينة فاس.





