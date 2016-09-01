عاجل وبالأرقام : هذه النتائج الأولية بمدينة تزنيت

حصلت ''شوف تيفي'' على عدد الأصوات المعبر عنها، ونسب المشاركة بمدينة تزنيت.

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على عدد الأصوات المعبر عنها، ونسب المشاركة بمدينة تزنيت.

وحسب النتائج الأولية وغير الرسمية، التي حصلت عليها "شوف تيفي" فقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها على مستوى عمالة اقليم تيزنيت والتي تم حصرها بشكل شبه نهائي في ما مجموعه 51 الف صوت بنسبة وصلت إلى 42،6%..

وأضافت ذات المصادر أن نصف الأصوات المعبر عنها، آلت لحزب العدالة والتنمية. حيث إحتل المرتبة الأولى متبوعا بحزب الأحرار والبام حسب النتائج الأولية والغير رسمية.