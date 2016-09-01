عاجل : البيجدي يعلن إكتساحه للإنتخابات التشريعية من مقره المركزي بالرباط

أفادت موفدة ''شوف تيفي'' من داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، أن الخلية المكلفة بتتبع النتائج الإنتخابية أعلنت أن أغلب المكاتب التي تم فرز أصواتها أظهرت إكتساحا كبيرا للحزب.

شوف تيفي



أفادت موفدة "شوف تيفي" من داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، أن الخلية المكلفة بتتبع النتائج الإنتخابية أعلنت أن أغلب المكاتب التي تم فرز أصواتها أظهرت إكتساحا كبيرا للحزب.

وحسب ذات المصادر، فالخلية التي أعلنت النتائج الأولية أخبرت الحاضرين بأن النتائج التي توصلت بها ليست رسمية، وإنما إعتمادا على النتائج التي أخبروا بها من طرف مراقبيهم في مكاتب التصويت.

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