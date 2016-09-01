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عاجل.. النتائج الأولية غير الرسمية.. اكتساح حزب العدالة والتنمية بإقليم المحمدية
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 21:37 عاجل.. النتائج الأولية غير الرسمية.. اكتساح حزب العدالة والتنمية بإقليم المحمدية | بوليتيك
عاجل.. النتائج الأولية غير الرسمية.. اكتساح حزب العدالة والتنمية بإقليم المحمدية
علمت ''شوف تيفي'' أن النتائج الأولية غير الرسمية، تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية، حقق اكتساحا في الفرز الأولي للأصوات بإقليم المحمدية إلى حدود اللحظة.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن النتائج الأولية غير الرسمية، تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية، حقق اكتساحا في الفرز الأولي للأصوات بإقليم المحمدية إلى حدود اللحظة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حزب المصباح يتقدم بعدد كبير من الأصوات على حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخاصة بمنطقتي القصبة والعالية.


 

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