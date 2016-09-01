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عاجل: حوالي 43 في المائة النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 21:32 عاجل: حوالي 43 في المائة النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني | بوليتيك
عاجل: حوالي 43 في المائة النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني
وأوضح بلاغ للوزارة أنه طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة مساء.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الداخلية أن النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى غاية الساعة السابعة مساء حوالي 43 في المائة على الصعيد الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع، انتهت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة مساء.

وأضافت أنه حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت مرت في ظروف عادية.

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عاجل: حوالي 43 في المائة النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني

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