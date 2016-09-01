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عاجل و غير رسمي .. النتائج الأولية غير الرسمية.. حزب العدالة والتنمية يتصدر نتائج الفرز الأولي بمدينة الجديدة
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 21:10 عاجل و غير رسمي .. النتائج الأولية غير الرسمية.. حزب العدالة والتنمية يتصدر نتائج الفرز الأولي بمدينة الجديدة | بوليتيك
عاجل و غير رسمي .. النتائج الأولية غير الرسمية.. حزب العدالة والتنمية يتصدر نتائج الفرز الأولي بمدينة الجديدة
علمت ''شوف تيفي'' بأن حزب العدالة والتنمية، يتصدر إلى حدود اللحظة بمدينة الجديدة نتائج الفرز الأولي غير الرسمية بمختلف مكاتب التصويت بعاصمة دكالة.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن حزب العدالة والتنمية، يتصدر إلى حدود اللحظة بمدينة الجديدة نتائج الفرز الأولي غير الرسمية بمختلف مكاتب التصويت بعاصمة دكالة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حزب الاستقلال يأتي في المرتبة الثانية خلف حزب العدالة والتنمية، بينما يحتل حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الثالثة.

وأضاف المصدر ذاته بأن حزب المصباح يسير في طريقه إلى تحقيق اكتساح في المجال الحضري لمدينة الجديدة، حيث تقدم في أحد المكاتب بأكثر من 100 صوت.


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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية المجال الحضري مكاتب التصويت

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