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البوليساريو تصعد وتقول إن الحرب باتت وشيكة مع المغرب
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 21:03 البوليساريو تصعد وتقول إن الحرب باتت وشيكة مع المغرب | بوليتيك
البوليساريو تصعد وتقول إن الحرب باتت وشيكة مع المغرب
في تطور مثير لخطابها إلى المنتظم الدولي، هددت جبهة البوليساريو، في رسالة مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باستهداف أي هدف متحرك يتجاوز الخط الذي حددته بعثة المينورسو، محذرة من أن

"شوف تيفي"

في تطور مثير لخطابها إلى المنتظم الدولي، هددت جبهة البوليساريو، في رسالة مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باستهداف أي هدف متحرك يتجاوز الخط الذي حددته بعثة المينورسو، محذرة من أن الحرب باتت وشيكة مع المغرب، ردا على التحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة في القارة الإفريقية.


وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصادر انفصالية كشفت أن زعيم الجبهة الجديد، إبراهيم غالي، أعطى تعليماته بمهاجمة أي هدف يجتاز الخط الذي حددته بعثة المينورسو ولو بمتر واحد، وأعطيت هذه التعليمات للمسلحين الذين أرسلتهم البوليساريو قرب منطقة الكركرات.

وكشفت الجبهة أنها أبلغت الأمم المتحدة بقرارها مهاجمة أي هدف يتجاوز الخط الفاصل، في خطوة للضغط على المنظمة الأممية ودفعها لممارسة الضغط على المغرب.

ونقلت وكالة "أسوشييتد بريس" أن قيادة جبهة البوليساريو حذرت مجلس الأمن الدولي من اقتراب المواجهة العسكرية مع المغرب.


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المغرب شوف تيفي القارة الإفريقية جبهة البوليساريو الانفصالي الكركرات

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