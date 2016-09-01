هذه هي نسب المشاركة المسجلة في جهات المملكة إلى غاية الخامسة مساء والنسب ضعيفة جدا

تفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية أن نسبة التصويت المسجلة برسم الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري، إلى غاية الخامسة مساء، ما تزال ضعيفة نسبيا، مسجلة تباينا في النسب حسب الجهات.

شوف تيفي



تفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية أن نسبة التصويت المسجلة برسم الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر الجاري، إلى غاية الخامسة مساء، ما تزال ضعيفة نسبيا، مسجلة تباينا في النسب حسب الجهات.

وحسب بلاغ صادر عن وزراة الداخلية، فإن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الخامسة مساء تتباين حسب جهات المملكة، ذلك أن النسبة، "تجاوزت 38 في المائة بجهة العيون–الساقية الحمراء و35 في المائة بجهة درعة– تافيلالت و32 في المائة بجهات الداخلة–وادي الذهب، كلميم–واد نون وفاس–مكناس" .

هذا وسجلت نسبة 30 في المائة "بجهات مراكش–آسفي، سوس–ماسة، طنجة–تطوان–الحسيمة، الرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة" يقول البلاغ قبل أن يضيف أن نسبةو25 في المائة تم تسجيلها "بكل من الجهة الشرقية وجهة الدار البيضاء–سطات.

وقال البلاغ أن عملية عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، مرت في ظروف عادية إلى غاية 5 مساء.