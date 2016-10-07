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طريف: في أغرب عملية تصويت في انتخابات 7 أكتوبر شاب صوت على ''حزب إيمان'' وهذا ما قاله لمحبوبته
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 19:01 طريف: في أغرب عملية تصويت في انتخابات 7 أكتوبر شاب صوت على حزب إيمان وهذا ما قاله لمحبوبته | بوليتيك
طريف: في أغرب عملية تصويت في انتخابات 7 أكتوبر شاب صوت على ''حزب إيمان'' وهذا ما قاله لمحبوبته
رغم طغيان الأخبار التي تحدثت عن رصد عدد من الخروقات أثناء التصويت، والرد السريع لوزارة الداخلية عليها، إلا أن العملية الانتخابية لـ7 أكتوبر، لم تخل من بعض الطرائف.

شوف تيفي
رغم طغيان الأخبار التي تحدثت عن رصد عدد من الخروقات أثناء التصويت، والرد السريع لوزارة الداخلية عليها، إلا أن العملية الانتخابية لـ7 أكتوبر، لم تخل من بعض الطرائف.
فإلى جانب التقاط البعض صورا مع ورقة التصويت من داخل المعزل، دون أن يدروا بأنها دليل على تورطهم في إفساد العملية الانتخابية، لجأ البعض إلى التهكم أو السخرية بطرق غاية في الغرابة.. تماما كما فعل أحد المصوتين، الذي لجأ إلى كتابة عبارة تعبر عن تعلقه بمحبوته.
وكتب هذا المصوت في ورقة التصويت، إلى جانب خانة رموز الأحزاب السياسية، عبارة "أنا أحب إيمان"، في محاولة لإضفاء صبغة سياسية على ميوله العاطفي.. لكن من سوء حظ هذا العاشق الولهان، أن ورقته ستنظم مباشرة إلى الأوراق الملغاة، وإن كان قد عبر ضمنيا أنه صوت لحزب افتراضي إسمه إيمان".

في أغرب عملية تصويت في انتخابات 7 أكتوبر شاب صوت على ''حزب إيمان'' وهذا ما قاله لمحبوبته

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طريف: في أغرب عملية تصويت في انتخابات 7 أكتوبر شاب صوت على حزب إيمان وهذا ما قاله لمحبوبته

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