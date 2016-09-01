عاجل.. الأمطار تنهي عملية التصويت بمريرت

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، شهدت في الساعة الأخيرة للاقتراع تهاطل أمطار غزيرة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تهاطل الأمطار تسبب في توقف التصويت في بعض المكاتب، أو قلة التصويت في مكاتب أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، ستنتهي على الساعة السابعة مساء.
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