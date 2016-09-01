لجنة تتبع الانتخابات تدعو رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها

دعت اللجنة اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات ، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة لتسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية إلى ممثلي لوائح

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دعت اللجنة اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات ، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة لتسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها.

وذكر بلاغ للجنة أنه "في سياق الاقتراع التشريعي الجاري يومه الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تلفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات انتباه السادة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، إلى ضرورة الحرص على تسليم نسخ محاضر العمليات الإنتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها، بعد إنجاز عمليات الفرز وإحصاء الأصوات، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل، سواء فيما يتعلق بالمحاضر الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية".

وتابع البلاغ أن نسخ المحاضر المذكورة يجب ان تكون مرقمة وموقع عليها، حسب الحالة، من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أو لجان الإحصاء الإقليمية.



