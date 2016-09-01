عاجل : مرشح للبرلمان يقاضي عون سلطة بزاكورة

وضع وكيل لائحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة زاكورة، شكاية لدى وكيل الملك بالمدينة، يتهمه فيها باستمالة الناخبين للتصويت.

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وضع وكيل لائحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة زاكورة، شكاية لدى وكيل الملك بالمدينة، يتهمه فيها باستمالة الناخبين للتصويت.

وأوضح بلاغ، للسلطات المحلية لإقليم زاكورة أن وكيل إحدى لوائح الترشيح وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة ضد أحد أعوان السلطة يتهمه فيها باستمالة الناخبين للتصويت لفائدة إحدى الهيئات السياسية على مستوى مكتب التصويت الكائن بدوار "أولاد اوشاح" بجماعة وقيادة "ترناتة".

وأكد بلاغ السلطات المحلية، أن مصالح الدرك الملكي قد باشرت البحث في الشكاية المذكورة تحت إشراف النيابة العامة حيث لم يثبت لها ما يؤكد صحة هذه الاتهامات.