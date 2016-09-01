عاجل : هذه حقيقة التوقيع على محاضر مكاتب التصويت فارغة بأسفي

أفادت السلطات المحلية لإقليم آسفي عن توصلها بشكاية صادرة عن وكيل إحدى اللوائح المرشحة بالإقليم بشأن إرغام رؤساء مكاتب التصويت التابعين للدائرة الانتخابية المحلية لأعضاء مكاتبهم على التوقيع على

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أفادت السلطات المحلية لإقليم آسفي عن توصلها بشكاية صادرة عن وكيل إحدى اللوائح المرشحة بالإقليم بشأن إرغام رؤساء مكاتب التصويت التابعين للدائرة الانتخابية المحلية لأعضاء مكاتبهم على التوقيع على محاضر فارغة.

وأضافت السلطات المحلية، أنه بعد البحث والتحقيق الذي أجري حول موضوع إرغام رؤساء مكاتب التصويت التوقيع على محاضر فارغة، تؤكد السلطات المحلية لإقليم آسفي عدم عثورها أو معاينتها لأية محاضر موقعة مسبقا.

وأوضحت السلطات أن عملية تحرير وتوقيع المحاضر ستتم بعد الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء.