انفراد: ''مُشرمل'' الهولنديين بساحة مسجد الحسن الثاني يعاني من اضطرابات نفسية بسبب ضعفه الجنسي.. تفاصيل مثيـــرة

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة بخصوص مشرمل ثلاثة سياح هولنديين وشرطي بساحة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء،حيث كشف مصدر طبي أن هذا الشخص يعاني من خلل عقلي حاد، منذ سنتين تقريبا، بسبب فشل عملية جراحية

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة بخصوص مشرمل ثلاثة سياح هولنديين وشرطي بساحة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء،حيث كشف مصدر طبي أن هذا الشخص يعاني من خلل عقلي حاد، منذ سنتين تقريبا، بسبب فشل عملية جراحية أجراها على جهازه التناسلي، مما تسبب له في عدم القدرة الجنسية وأحدث لديه أعراضا عصبية خطيرة.



وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الإجراءات التشخيصية التقنية التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي كان قد أدلى في البداية ببيانات شخصية زائفة، ويتعلق الأمر بشاب يقطن بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 23 سنة، وغير معروف بأية سوابق قضائية في الأرشيف الجنائي سواء لمصالح الأمن أو لجهاز القضاء.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حجزت في منزل المشتبه فيه، جهاز هاتف محمول ومخطوطات شخصية، يجري إخضاعها لخبرة تقنية من طرف مختبر الشرطة العلمية، كما تم العثور أيضا على سبع شواهد طبية صادرة عن أطباء أخصائيين في الأمراض العصبية والنفسية، ووصفات طبية تتضمن أدوية وعقاقير خاصة بالمرضى العقليين.



وأوضح ذات المصدر بأن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لازالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، لتحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في وقت استقر فيه الوضع الصحي لجميع الضحايا سواء الهولنديين الثلاثة أو الشرطي الذي قام بتوقيف المشتبه فيه.