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عاجل : وفاة عضو ''بالبيجدي'' بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 17:53 عاجل : وفاة عضو بالبيجدي بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب | حوادث و حقوق
عاجل : وفاة عضو ''بالبيجدي'' بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب
أفاذت مصادر مقربة من ''البيجيدي '' أن عضوا بشبيبة العدالة والتنمية تم دهسه اليوم الجمعة بمدينة القنيطرة وبالضبط بدائرة الحدادة، من طرف سيارة رباعية الدفع مجهولة.

شوف تيفي

 أفاذت مصادر مقربة من "البيجيدي " أن عضوا بشبيبة العدالة والتنمية تم دهسه اليوم الجمعة بمدينة القنيطرة وبالضبط بدائرة الحدادة، من طرف سيارة رباعية الدفع مجهولة.

وإستنادا لذات المصادر، فإن "ميلود ملوك" توفي مباشرة بعد دهسه، فيما تم نقل "عثمان البلي" إبن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة الحدادة، الذي كان يمتطي معه دراجة نارية، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

 وأشعل خبر وفاة العضو "بالبيجدي" الفايسبوك، خاصة بعد نشر صوره بصفحات موالية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، معتبرين الحادثة مقصودة.

من جهة ثانية، كشفت مصادر متطابقة، أن فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة هو الكفيل بمعرفة حيثيات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة...في حين استبعدت مصادر أخرى أن يكون الحادث مدبرا..بل ناجم عن حادثة سير عادية..
..

وفاة عضو ''بالبيجدي'' بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب

 

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الوفاة البيجدي القنيطرة المستشفى الحدادة حادثة الدهس شوف تيفي

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