عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" في هذه الأثناء،أن رجلا يحاول الانتحار بوسط مدينة الدار البيضاء.

و حسب مصادرنا،تفاجأ،البيضاويون اليوم الجمعة بصعود الرجل فوق الكرة الأرضية المتواجدة بوسط مدينة الدار البيضاء محاولا الانتحار.

و قد ظهر في الصور التي التقطتها"شوف تيفي" مرتديا بدلةَ رسمية حيث وجه خطابا للمتواجدين بالساحة قائلا .."أنا ماغاديش نّزل حتا تجيبو ليا عبد اللطيف الحموشي"





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