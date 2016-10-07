عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" في هذه الأثناء،أن رجلا يحاول الانتحار بوسط مدينة الدار البيضاء.
و حسب مصادرنا،تفاجأ،البيضاويون اليوم الجمعة بصعود الرجل فوق الكرة الأرضية المتواجدة بوسط مدينة الدار البيضاء محاولا الانتحار.
و قد ظهر في الصور التي التقطتها"شوف تيفي" مرتديا بدلةَ رسمية حيث وجه خطابا للمتواجدين بالساحة قائلا .."أنا ماغاديش نّزل حتا تجيبو ليا عبد اللطيف الحموشي"
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