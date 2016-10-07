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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 17:39 عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول الكومبلي | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" في هذه الأثناء،أن رجلا يحاول الانتحار بوسط مدينة الدار البيضاء.
و حسب مصادرنا،تفاجأ،البيضاويون اليوم الجمعة بصعود الرجل فوق الكرة الأرضية المتواجدة بوسط مدينة الدار البيضاء محاولا الانتحار.
و قد ظهر في الصور التي التقطتها"شوف تيفي" مرتديا بدلةَ رسمية حيث وجه خطابا للمتواجدين بالساحة قائلا .."أنا ماغاديش نّزل حتا تجيبو ليا عبد اللطيف الحموشي"

محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''

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