عاجل وبالصور.. مجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمة

علمت ''شوف تيفي'' بأن مرتكب مجرزة المحمدية، اليوم الجمعة، ملقب بـ ''كويحة''، قد ارتكب جريمته في حق جارته المسنة البالغة من العمر 75 عاما انتقاما منها لأنها تقدمت قبل مدة بشكاية للأمن كانت سببا وراء وضعه

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مرتكب مجرزة المحمدية، اليوم الجمعة، ملقب بـ "كويحة"، قد ارتكب جريمته في حق جارته المسنة البالغة من العمر 75 عاما انتقاما منها لأنها تقدمت قبل مدة بشكاية للأمن كانت سببا وراء وضعه خلف القضبان بالسجن لمدة 9 أشهر.

وحسب موفد "شوف تيفي" من مكان الجريمة حي لابيطا، فإن الضحية تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية، لأن الجاني قام باقتحام منزلها واغتصابها بطريقة وحشية للعديد من المرات ليتم اعتقاله وسجنه.

وأضاف الموفد بأن الجاني قرر الانتقام من المسنة بعد خروجه من السجن، مستغلا وجودها لوحدها بالمنزل، ليقوم بتوجيه العديد من الطعنات المميتة لها لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء، بالإضافة إلى طعنه لسيدة أخرى كانت خارج المنزل لحظة الجريمة.

ومن جهة أخرى فإن شهود عيان، كشفوا لـ "شوف تيفي" أن الجاني المعروف بنشاطه الإجرامي، وبالإضافة إلى اغتصابه للضحية للعديد من المرات، فقد دخل معها في خلاف لسنوات بسبب الشراكة التي تجمعهما في المنزل وهو الأمر الذي دفع بعض الساكنة إلى رفع شكاوى للسلطات قامت على إثرها هذه الأخيرة باتخاذ قرار اقتسام السكن بينهما.