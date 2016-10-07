 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. ولد زروال الملقب بـ مول الحولي يكتسح سيدي بنور | بوليتيك

عاجل.. ولد زروال الملقب بـ ''مول الحولي'' يكتسح سيدي بنور

عاجل..هذا هو الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا هو الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر بالدار البيضاء

عاجل : هذه هي المقاعد التي حصلت عليها جميع الأحزاب بجهة سوس ماسة في انتخابات 7 أكتوبر2016 | بوليتيك

عاجل : هذه هي المقاعد التي حصلت عليها جميع الأحزاب بجهة سوس ماسة في انتخابات 7 أكتوبر2016

عاجل..هذا ما يقع في مقر حزب العدالة و التنمية في الرباط | بوليتيك

عاجل..هذا ما يقع في مقر حزب العدالة و التنمية في الرباط

عاجل.. هذا هو الحزب الذي تصدر انتخابات السابع أكتوبرفي مدينة الحسيمة | بوليتيك

عاجل.. هذا هو الحزب الذي تصدر انتخابات السابع أكتوبرفي مدينة الحسيمة

هل تخلق فيدرالية اليسار الديمقراطي المفاجأة في الدار البيضاء | بوليتيك

هل تخلق فيدرالية اليسار الديمقراطي المفاجأة في الدار البيضاء

اليسار الديمقراطي يخلق المفاجأة بأكدال الرياض | بوليتيك

اليسار الديمقراطي يخلق المفاجأة بأكدال الرياض

عاجل.. رشيد الطالبي العلمي يضمن لحزب الحمامة مقعدا برلمانيا في تطوان | بوليتيك

عاجل.. رشيد الطالبي العلمي يضمن لحزب الحمامة مقعدا برلمانيا في تطوان

عاجل : هذا عدد مقاعد حزب البيجدي والإستقلال في إنتخابات اليوم حسب النتائج الغير رسمية. | بوليتيك

عاجل : هذا عدد مقاعد حزب البيجدي والإستقلال في إنتخابات اليوم حسب النتائج الغير رسمية.

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

عاجل وبالصور.. مجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمة
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 17:16 عاجل وبالصور.. مجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ كويحة واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. مجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مرتكب مجرزة المحمدية، اليوم الجمعة، ملقب بـ ''كويحة''، قد ارتكب جريمته في حق جارته المسنة البالغة من العمر 75 عاما انتقاما منها لأنها تقدمت قبل مدة بشكاية للأمن كانت سببا وراء وضعه

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مرتكب مجرزة المحمدية، اليوم الجمعة، ملقب بـ "كويحة"، قد ارتكب جريمته في حق جارته المسنة البالغة من العمر 75 عاما انتقاما منها لأنها تقدمت قبل مدة بشكاية للأمن كانت سببا وراء وضعه خلف القضبان بالسجن لمدة 9 أشهر.

وحسب موفد "شوف تيفي" من مكان الجريمة حي لابيطا، فإن الضحية تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية، لأن الجاني قام باقتحام منزلها واغتصابها بطريقة وحشية للعديد من المرات ليتم اعتقاله وسجنه.

وأضاف الموفد بأن الجاني قرر الانتقام من المسنة بعد خروجه من السجن، مستغلا وجودها لوحدها بالمنزل، ليقوم بتوجيه العديد من الطعنات المميتة لها لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء، بالإضافة إلى طعنه لسيدة أخرى كانت خارج المنزل لحظة الجريمة.

ومن جهة أخرى فإن شهود عيان، كشفوا لـ "شوف تيفي" أن الجاني المعروف بنشاطه الإجرامي، وبالإضافة إلى اغتصابه للضحية للعديد من المرات، فقد دخل معها في خلاف لسنوات بسبب الشراكة التي تجمعهما في المنزل وهو الأمر الذي دفع بعض الساكنة إلى رفع شكاوى للسلطات قامت على إثرها هذه الأخيرة باتخاذ قرار اقتسام السكن بينهما.

مجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمةمجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمةمجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمةمجرم مجزرة المحمدية ملقب بـ ''كويحة'' واغتصب ضحيته المسنة للعديد من المرات.. تفاصيل خطيرة وصادمة

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي لابيطا مجزرة المحمدية المصالح الأمنية الساكنة السلطات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد: مُشرمل الهولنديين بساحة مسجد الحسن الثاني يعاني من اضطرابات نفسية بسبب ضعفه الجنسي.. تفاصيل مثيـــرة | حوادث و حقوق

انفراد: ''مُشرمل'' الهولنديين بساحة مسجد الحسن الثاني يعاني من اضطرابات نفسية بسبب ضعفه الجنسي.. تفاصيل مثيـــرة

عاجل : وفاة عضو بالبيجدي بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب | حوادث و حقوق

عاجل : وفاة عضو ''بالبيجدي'' بعد دهسه بواسطة سيارة مجهولة بالقنيطرة يغضب إخوانه بالحزب

عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول الكومبلي | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:محاولة انتحار مباشرة بالدار البيضاء في يوم الانتخابات..شوفو أشنو دار مول ''الكومبلي''

عاجل وبالفيديو..هذا هو السبب وراء ارتكاب مجزرة المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو السبب وراء ارتكاب مجزرة المحمدية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عادل بنحمزة:حزب الاستقلال يحتل المراتب الأولى في الانتخابية لـ7 أكتوبر | بــووز
منذ 14 دقيقة

عادل بنحمزة:حزب الاستقلال يحتل المراتب الأولى في الانتخابية لـ7 أكتوبر

أول تصريح لبنكيران بعد فوزه في انتخابات 7 أكتوبر2016 | بــووز

أول تصريح لبنكيران بعد فوزه في انتخابات 7 أكتوبر2016

الداودي:مزال معرفنا واش حنا ناجحين | بــووز

الداودي:مزال معرفنا واش حنا ناجحين

مزوار لشوف تيفي:كنتأسف على الخطاب السياسي لي راج فالحملة الانتخابية | خارج البلاطو

مزوار لشوف تيفي:كنتأسف على الخطاب السياسي لي راج فالحملة الانتخابية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. ولد زروال الملقب بـ مول الحولي يكتسح سيدي بنور | بوليتيك
منذ 8 دقائق

عاجل.. ولد زروال الملقب بـ ''مول الحولي'' يكتسح سيدي بنور

عاجل..هذا هو الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..هذا هو الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر بالدار البيضاء

عاجل : هذه هي المقاعد التي حصلت عليها جميع الأحزاب بجهة سوس ماسة في انتخابات 7 أكتوبر2016 | بوليتيك

عاجل : هذه هي المقاعد التي حصلت عليها جميع الأحزاب بجهة سوس ماسة في انتخابات 7 أكتوبر2016

عاجل..هذا ما يقع في مقر حزب العدالة و التنمية في الرباط | بوليتيك

عاجل..هذا ما يقع في مقر حزب العدالة و التنمية في الرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.