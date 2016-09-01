عاجل : ذوي الإحتيجات الخاصة ممنوعون من التصويت بأكادير والمسؤولين آوت

لم يتمكن أستاذ للتعليم العمومي، من أداء واجبه الوطني وحقه الدستوري من ولوج مكتب التصويت بحي بنسركاو بمدينة أكادير، بفعل عدم وجود ممر للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة نظرا للقاعة التي يوجد بها صندوق

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لم يتمكن أستاذ للتعليم العمومي، من أداء واجبه الوطني وحقه الدستوري من ولوج مكتب التصويت بحي بنسركاو بمدينة أكادير، بفعل عدم وجود ممر للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة نظرا للقاعة التي يوجد بها صندوق الإقتراع المتواجدة بالطابق الثاني.

وعلق الضحية في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، حول واقعة حرمانه من التصويت بالقول "ذهبت زوال اليوم إلى مكتب الإقتراع للإدلاء بصوتي،و قضيت هناك أكثر من ساعة دون أن أتمكن من ذلك والسبب، هو وجود مكتب التصويت بالطابق العلوي :)".

وتابع الضحية سرد الواقعة بالقول" حاولنا بمعية مرافقيي إيجاد حل مناسب لكن رئيس المكتب ظل متعنتا وأصر على ضرورة صعودي إلى المكتب وهو الأمر غير الممكن بالنسبة لحالتي...".

وإختتم الضحية تدوينته، "بأنه على مستوى الخطاب الرسمي كان هناك حديث عن حملات تحسيسية وإجراءات عملية من أجل تيسير عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك طيلة أيام الحملة وحتى قبلها لكن واقع الحال مغاير تماما."