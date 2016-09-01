عاجل.. نايضة في الرباط..وها شنو وقع لمواطن حصلوه كيصور صور وفيديوهات بواسطة هاتفه المحمول بأحد مراكز التصويت

علم لدى السلطات المحلية بمدينة الرباط أن مجموعة من المواطنين تدخلت من أجل منع شخص من أخذ صور وفيديوهات عبر هاتفه المحمول داخل ثانوية الأميرة للاعائشة بالرباط حيث يدلي المواطنون اليوم الجمعة

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بمدينة الرباط أن مجموعة من المواطنين تدخلت من أجل منع شخص من أخذ صور وفيديوهات عبر هاتفه المحمول داخل ثانوية الأميرة للاعائشة بالرباط حيث يدلي المواطنون اليوم الجمعة بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشخص ولج إلى ثانوية الأميرة للاعائشة وبدأ في أخذ صور وفيديوهات داخل المؤسسة عبر هاتفه المحمول، مما أدى إلى تدخل مجموعة من المواطنين من أجل منعه من التصوير.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر تحصن داخل الثانوية واستنجد بمستشار بمقاطعة اليوسفية، ومرشح الدائرة الانتخابية ذاتها، لمؤازرته وإخراجه من المؤسسة، مما جعل المواطنين يمنعونه هو الآخر من ولوج الثانوية بحجة أنه مرشح ولا يصوت بالمؤسسة المذكورة.

وقد تدخلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية في الوقت المناسب لتفريق المتجمهرين.

يشار إلى أن المستشار المذكور اتجه إلى الدائرة الأمنية من أجل وضع شكاية بسرقة هاتفيه النقالين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد متحججا بشعوره بآلام عرضية.