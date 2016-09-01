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مثير وطريف : رئيس مكتب للتصويت يغادر رفقة صندوق الإقتراع بإشتوكة
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 16:44 مثير وطريف : رئيس مكتب للتصويت يغادر رفقة صندوق الإقتراع بإشتوكة | بوليتيك
مثير وطريف : رئيس مكتب للتصويت يغادر رفقة صندوق الإقتراع بإشتوكة
في أغرب واقعة للإنتخابات التشريعية التي تجري في هذه الأتناء بربوع المملكة المغربية، غادر رئيس مكتب للتصويت القاعة المحتضنة لعملية التصويت حاملا معه صندوق الإقتراع وسط إستغراب أعضاء المكتب

شوف تيفي

في أغرب واقعة للإنتخابات التشريعية التي تجري في هذه الأتناء بربوع المملكة المغربية، غادر رئيس مكتب للتصويت القاعة المحتضنة لعملية التصويت حاملا معه صندوق الإقتراع وسط إستغراب أعضاء المكتب ومراقبي وكلاء اللوائح.

وعلق البرلماني المنتهي ولايته محمد لشكر حول الواقعة في تصريح حصري "لشوف تيفي" أنه إستغرب لخطوة إقدام رئيس مركز التصويت بأخذ الصندوق معه إلى خارج القاعة التي تتم فيها عملية التصويت، أمام الإنتقادات وشجب الحاضرين ومراقبي وكلاء اللوائح الذين طالبوه بالعدول عن إخراج الصندوق لأنه مخالف للقانون، لكن رئيس المركز لم يأبه لمراقبي وكلاء اللوائح، وقال أنه سيأخذه معه لتأدية صلاة الجمعة.

وتابع البرلماني لشكر، أن هذا الخرق الديموقراطي المذكور، وقع بالمكتب رقم 19 بدوار ايت بناني جماعة سيدي بوسحاب عمالة إشتوكة أيت باها، مضيفا أن رئيس المكتب تابع خروقاته برفضه ضم واقعة إخراج الصندوق بمحضر رسمي.

وأضاف البرلماني لشكر، أنه أوصل الواقعة لعامل إقليم أشتوكة أيت باها الذي إستنكر الفعل جملة وتفصيلا، حيث قام ببعث قائد بالمنطقة رفقة خليفته إلى عين المكان لتوثيق فعل إخراج الصندوق من طرف رئيس المركز خارج القاعة المحتضنة للإنتخابات بالدوار النائي.

 

 

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البرلمان لشكر أشتوكة الإنتخابات التصويت الصندوق إخراج شوف تيفي

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